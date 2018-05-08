Работы идут по графику: школу в микрорайоне Центр‐2 в Балашихе откроют осенью

Сергей Юров. Школу в балашихинском микрорайоне Центр‐2 откроют осенью 2018 года. Работы идут по графику. Об этом в ходе выездного совещания заявил глава Балашихи

В будущей школе, состоящей из двух корпусов, кипят работы. В блоке «А» уже завершают монолитные работы — все готово на 90 процентов. Блок «Б» немного отстает — отстроена половина. Ранее подрядчику пришлось демонтировать значительную часть конструкций за предыдущей строительной группой. Поэтому и монолитные, и все остальные работы пришлось вести параллельно с разборкой ненадлежащих деталей.

Предыдущий подрядчик жилого комплекса должен был открыть школу в 2018 году, и этот план не изменился.

«Мы стараемся сделать так, чтобы осенью этого года школу все-таки открыть, и чтобы дети пошли сюда заниматься. Сейчас пока мы работаем в графике. Еще раз хотел бы обратить на это внимание — это достигается за счет выстраивания технологических процессов, согласования, одновременной работы подрядчика, администрации», — рассказал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

На данный момент на стройплощадке работают свыше 90 человек и десяток единиц техники. Монолитные работы по обоим блокам завершат через неделю. Параллельно с этим подготовят вывод инженерных систем из подвала выше на этажи. А вот вентиляция, водопровод и система тушения при пожаре уже готовы.

Новая школа строится за счет инвестора. Согласно проекту в ней смогут получать образование 800 ребят. В здании, состоящем из двух блоков, расположатся два спортивных зала, игровые комнаты, классы для индивидуальных занятий. Также на территории учебного заведения будет площадка для игры в футбол.