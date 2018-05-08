Школы Британии эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школы по всей Великобритании были вынуждены закрыться после получения угроз о минировании. Учреждения начали получать электронные письма, в которых говорилось о возможных взрывах.

Агентство по борьбе с преступностью начало расследование. Как сообщает Express, угрозы были получены в школах в Миддлсексе, Уксбридже, Лондоне, Уорикшире и Уэст-Мидлендсе.

«Мы понимаем, что такого рода письма могут быть неприятными, и, хотя мы берём их во внимание, мы должны подчеркнуть, что реальной угрозы взрыва нет. Мы просим, чтобы каждый, кто получил такое электронное письмо, обращался в местную полицию», — говорится в сообщении агентства.