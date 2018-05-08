Ещё
Школы Британии эвакуировали из-за сообщений о минировании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Школы Британии эвакуировали из-за сообщений о минировании 

News.ru 52 минуты назад
Школы по всей Великобритании были вынуждены закрыться после получения угроз о минировании. Учреждения начали получать электронные письма, в которых говорилось о возможных взрывах.
Агентство по борьбе с преступностью начало расследование. Как сообщает Express, угрозы были получены в школах в Миддлсексе, Уксбридже, Лондоне, Уорикшире и Уэст-Мидлендсе.
«Мы понимаем, что такого рода письма могут быть неприятными, и, хотя мы берём их во внимание, мы должны подчеркнуть, что реальной угрозы взрыва нет. Мы просим, чтобы каждый, кто получил такое электронное письмо, обращался в местную полицию», — говорится в сообщении агентства.
News.ru: последние новости
Украинец притворился школьником для своего усыновления в США На Евровидении ударили ножом журналиста Канал Directorate 4 не согласен с версией «Ъ» об обстреле упавшего вертолёта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко298
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина406
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится403
На «Евровидении» произошло ЧП87
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение