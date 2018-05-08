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В Курской области выбрали лучший класс ОБЖ
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В Курской области выбрали лучший класс ОБЖ 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По итогам конкурса был выбран кабинет в школе Золотухинского района
В Курской области завершился областной смотр-конкурс на лучший класс ОБЖ среди общеобразовательных организаций региона.
В мероприятии принимали участие 30 муниципальных образований. По результатам анализа протоколов проверок школ, результатов командно-штабных учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Курской области в 2017 — 2018 году, а также по результатам оказания методической помощи по вопросам обучения «Основам безопасности жизнедеятельности» комиссия определила победителей смотра-конкурса:
1 место — МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области;
2 место — МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области;
3 место — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Железногорска.
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