В Курской области выбрали лучший класс ОБЖ

По итогам конкурса был выбран кабинет в школе Золотухинского района

Курской области завершился областной смотр-конкурс на лучший класс ОБЖ среди общеобразовательных организаций региона.

В мероприятии принимали участие 30 муниципальных образований. По результатам анализа протоколов проверок школ, результатов командно-штабных учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Курской области в 2017 — 2018 году, а также по результатам оказания методической помощи по вопросам обучения «Основам безопасности жизнедеятельности» комиссия определила победителей смотра-конкурса:

1 место — МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области;

2 место — МКОУ «Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области;

3 место — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Железногорска.