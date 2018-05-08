В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей

Заключительный в этом году день открытых дверей прошел 22 апреля в Московском энергетическом институте. В нем приняли участие свыше 1200 учащихся школ, студентов колледжей, других вузов, а также их родителей и учителей. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Центральным пунктом программы дня открытых дверей, безусловно, стало общее собрание в большом актовом зале, включавшее в себя показ информационного фильма о нашем вузе, выступление ректора НИУ «МЭИ» Н. Д. Рогалева, сотрудников и выпускников нашего вуза, представителей компаний-партнёров. Были освещены вопросы о порядке приема в наш университет в 2018 году, ярких страницах его истории, преимуществах обучения в нем и проводимых мероприятиях для школьников. После этого были даны ответы на вопросы, поступившие через Интернет и от гостей из зала через «свободный микрофон», — отметили в пресс-службе.

Затем для всех желающих были организованы экскурсии на кафедры МЭИ с посещением современных научных лабораторий и демонстрацией

зрелищных экспериментов, общение с директорами институтов и представителями компаний-работодателей, выпускников университета. (то)