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В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В НИУ «МЭИ» прошел день открытых дверей 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Заключительный в этом году день открытых дверей прошел 22 апреля в Московском энергетическом институте. В нем приняли участие свыше 1200 учащихся школ, студентов колледжей, других вузов, а также их родителей и учителей. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Центральным пунктом программы дня открытых дверей, безусловно, стало общее собрание в большом актовом зале, включавшее в себя показ информационного фильма о нашем вузе, выступление ректора НИУ «МЭИ» Н. Д. Рогалева, сотрудников и выпускников нашего вуза, представителей компаний-партнёров. Были освещены вопросы о порядке приема в наш университет в 2018 году, ярких страницах его истории, преимуществах обучения в нем и проводимых мероприятиях для школьников. После этого были даны ответы на вопросы, поступившие через Интернет и от гостей из зала через «свободный микрофон», — отметили в пресс-службе.
Затем для всех желающих были организованы экскурсии на кафедры МЭИ с посещением современных научных лабораторий и демонстрацией
зрелищных экспериментов, общение с директорами институтов и представителями компаний-работодателей, выпускников университета. (то)
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