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В одной из школ Рязанского организовали конкурс проектов по английскому языку
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В одной из школ Рязанского организовали конкурс проектов по английскому языку 

Управа Рязанского района 1 час назад
Конкурс проектов по английскому языку среди воспитанников четвертых классов состоялся в школе №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации школы.
— Была проведена недельная подготовка проектных исследований. Каждый ученик выступал перед классом и защищал свой проект лично. Проводилась тренировка монологического высказывания с последующими ответами на вопросы по теме исследования, а слушающие закрепляли понимание иноязычной речи на слух, пройденные лексические единицы и навыки аудирования, — пояснил сотрудник образовательного учреждения.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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