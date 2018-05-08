В одной из школ Рязанского организовали конкурс проектов по английскому языку

Конкурс проектов по английскому языку среди воспитанников четвертых классов состоялся в школе №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации школы.

— Была проведена недельная подготовка проектных исследований. Каждый ученик выступал перед классом и защищал свой проект лично. Проводилась тренировка монологического высказывания с последующими ответами на вопросы по теме исследования, а слушающие закрепляли понимание иноязычной речи на слух, пройденные лексические единицы и навыки аудирования, — пояснил сотрудник образовательного учреждения.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)