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В поликлинике №115 Хорошево-Мневников пройдет занятие Школы артериальной гипертонии
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В поликлинике №115 Хорошево-Мневников пройдет занятие Школы артериальной гипертонии 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В городской поликлинике № 115 района Хорошево-Мневники 17 мая пройдет занятие Школы артериальной гипертонии. Его организует Департамент здравоохранения Москвы.
— Школы по артериальной гипертонии и тематические лекции для населения будут посвящены профилактике артериальной гипертонии и здоровому образу жизни, — сообщили в пресс-службе ГП № 115.
Адрес поликлиники № 115: ул. Демьяна Бедного, д. 8 (кабинет № 27). Всех желающих ждут с 1.00 до 15.00.
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который проводится ежегодно с 2005 года во вторую субботу мая. (ео)
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