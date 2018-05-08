В поликлинике №115 Хорошево-Мневников пройдет занятие Школы артериальной гипертонии

В городской поликлинике № 115 района Хорошево-Мневники 17 мая пройдет занятие Школы артериальной гипертонии. Его организует Департамент здравоохранения Москвы

— Школы по артериальной гипертонии и тематические лекции для населения будут посвящены профилактике артериальной гипертонии и здоровому образу жизни, — сообщили в пресс-службе ГП № 115.

Адрес поликлиники № 115: ул. Демьяна Бедного, д. 8 (кабинет № 27). Всех желающих ждут с 1.00 до 15.00.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который проводится ежегодно с 2005 года во вторую субботу мая. (ео)