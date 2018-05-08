Учащиеся школы № 2009 за 4 дня завоевали 7 кубков

Москве завершился четырехдневный марафон по легкоатлетическому кроссу, в котором принимали участие четыре возрастные категории школьников. Школу № 2009 представляли команды мальчишек и девчонок всех возрастов. За четыре дня им удалось заработать 7 кубков. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Особо хочется отметить самый высокий результат команды девушек 2001-2002 г.р., стартовавших в первом забеге и не позволивших никому их обойти, завоевавших 1 место. Второе место досталось команде юношей. Благодарим всех спортсменов, достойно представивших Школу № 2009 на первенстве города Москвы.