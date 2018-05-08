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Учащиеся школы № 2009 за 4 дня завоевали 7 кубков
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Учащиеся школы № 2009 за 4 дня завоевали 7 кубков 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В Москве завершился четырехдневный марафон по легкоатлетическому кроссу, в котором принимали участие четыре возрастные категории школьников. Школу № 2009 представляли команды мальчишек и девчонок всех возрастов. За четыре дня им удалось заработать 7 кубков. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Особо хочется отметить самый высокий результат команды девушек 2001-2002 г.р., стартовавших в первом забеге и не позволивших никому их обойти, завоевавших 1 место. Второе место досталось команде юношей. Благодарим всех спортсменов, достойно представивших Школу № 2009 на первенстве города Москвы.
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