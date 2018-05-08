Юная вокалистка из Молжаниновского стала лауреатом конкурса «Ради жизни на Земле!»

Ученица 7 «Б» класса «Школы Перспектива» Софья Зайченко приняла участие в III смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле!». Юная вокалистка стала лауреатом lll степени.

Конкурс является культурно-просветительской площадкой для студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений города Москвы. Также в нем принимают участие кадетские классы и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он проводится с целью укрепления связи поколений, воспитания патриотизма, развития интереса и любви к истории своей страны, своей семьи, своей малой Родины.

В числе почетных гостей фестиваля ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, деятели искусства и литературы, а также творческие коллективы. (то)