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Юная вокалистка из Молжаниновского стала лауреатом конкурса «Ради жизни на Земле!»
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Юная вокалистка из Молжаниновского стала лауреатом конкурса «Ради жизни на Земле!» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ученица 7 «Б» класса «Школы Перспектива» Софья Зайченко приняла участие в III смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле!». Юная вокалистка стала лауреатом lll степени.
Конкурс является культурно-просветительской площадкой для студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений города Москвы. Также в нем принимают участие кадетские классы и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он проводится с целью укрепления связи поколений, воспитания патриотизма, развития интереса и любви к истории своей страны, своей семьи, своей малой Родины.
В числе почетных гостей фестиваля ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, деятели искусства и литературы, а также творческие коллективы. (то)
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