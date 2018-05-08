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В Родничке пройдёт День открытых дверей
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В Родничке пройдёт День открытых дверей 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото со страницы И. Гусевой (архивное)
Родителей воспитанников образовательной площадки с дошкольными группами «Родничок», что входит в состав ГБОУ Школа №2073 приглашают на День открытых дверей. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила старший воспитатель дошкольного учреждения.
Традиционно, в дни открытых дверей, для посетителей проводят открытые занятия, в рамках которых дети показывают свои знания, умения и навыки, приобретённые в течение учебного года.
Отметим, что мероприятие запланировано на 11 мая.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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