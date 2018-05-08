В Родничке пройдёт День открытых дверей

Фото со страницы И. Гусевой (архивное)

Родителей воспитанников образовательной площадки с дошкольными группами «Родничок», что входит в состав ГБОУ Школа №2073 приглашают на День открытых дверей. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила старший воспитатель дошкольного учреждения.

Традиционно, в дни открытых дверей, для посетителей проводят открытые занятия, в рамках которых дети показывают свои знания, умения и навыки, приобретённые в течение учебного года.

Отметим, что мероприятие запланировано на 11 мая.