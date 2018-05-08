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Интегрированное занятие ко Дню Победы провели в детском саду на Ухтомской
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Интегрированное занятие ко Дню Победы провели в детском саду на Ухтомской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В средней группе корпуса дошкольного образования «Синяя птица» школы № 1228 района Лефортово прошло интегрированное занятие, посвященное 73-й годовщине со дня Великой Победы. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Мы не должны забывать, что всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни за наше счастье и свободу, — отметили в администрации.
Напомним, что корпус расположен по адресу улица Ухтомская, дом 4А. (ео)
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