Интегрированное занятие ко Дню Победы провели в детском саду на Ухтомской

В средней группе корпуса дошкольного образования «Синяя птица» школы № 1228 района Лефортово прошло интегрированное занятие, посвященное 73-й годовщине со дня Великой Победы. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Мы не должны забывать, что всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни за наше счастье и свободу, — отметили в администрации.

Напомним, что корпус расположен по адресу улица Ухтомская, дом 4А. (ео)