Учителей Орловской области приглашают провести интерактивный урок «Мир без мусора»

Учителя Орловской области могут провести интерактивный экологический урок «Мир без мусора» для школьников 7-11 классов. Во время занятия ученики смогут совершить воображаемое путешествие во времени и заглянуть в историю возникновения проблемы неправильного обращения с отходами.

Кроме этого, ребята узнают об инновационных решениях и проектах, которые позволяют решить эту проблему. Это четвертый урок из серии «Разделяй с нами», направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.

Учителя могут провести урок в своих классах до 30 мая, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте http://разделяйснами.рф. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учителю доступен комплект материалов, который включает в себя методическое пособие и видеогид, анимированную презентацию, набор материалов для выполнения игровых заданий.

Урок включает в себя интерактивную игру, в ходе которой школьники попробуют себя в роли государственных деятелей, бизнесменов, ученых и гражданских активистов и объединят свои усилия для решения проблемы отходов. После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Фотографии с проведенных занятий будут размещены на сайте проекта.

Всероссийские уроки серии «Разделяй с нами» проводятся с 2016 года. Три предыдущих урока провели в своих классах более 20 тысяч учителей по всей стране. Педагоги могут получить доступ ко всем урокам серии «Разделяй с нами» после регистрации на сайте разделяйснами.рф в личном кабинете. Предыдущие уроки серии знакомят школьников с проблемой отходов, их раздельным сбором и переработкой, международным опытом решения проблемы мусора, принципами разумного потребления и циклической экономики.

Общероссийские экоуроки «Разделяй с нами» являются частью программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola России , направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.