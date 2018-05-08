В школе № 1354 подвели итоги конкурса «Не прервется связь поколений»

В преддверии праздника Великой Победы подведены итоги конкурса «Не прервется связь поколений». Об этом сообщается на сайте школы № 1354.

Это очень важный и значимый конкурс проектов, направленный на развитие патриотического воспитания в школе. Конкурс требует кропотливой работы в поиске материала, а для его подачи учащимся надо проявить творчество. Тем более отрадно отметить, что в школе № 1354 есть несколько призеров и победителей этого конкурса. Это Влад В., Вероника С., Юля Ш., Денис В. Поздравляем наших ребят, среди нескольких сотен проектов их работы оказались лучшими.

Фото взято: http://deti-szao.ru/dtz_145/wp-content/uploads/2017/05/DSC_0595-1080x675.jpg