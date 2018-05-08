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Опорный вуз Белгородчины продолжит сотрудничество с Германией и Польшей
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Опорный вуз Белгородчины продолжит сотрудничество с Германией и Польшей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Делегация опорного университета Белгородской области БГТУ им. В. Г. Шухова с рабочим визитом посетила Высший технический институт (ВТИ) им. Георга Агриколы в городе Бохум, Северная Рейн-Вестфалия, Германия, по приглашению ректора института профессора Юргена Кречмана.
В состав делегации вошли ректор университета, профессор Сергей Глаголев, проректор по международной деятельности, профессор Руслан Лесовик, заведующий кафедрой механического оборудования профессор Василий Богданов, ведущий специалист Центра международного образования и сотрудничества вуза Ольга Леонова.
В ходе визита представители опорного университета посетили ведущие цементные заводы и машиностроительные компании Германии, которые являются партнерами немецкого вуза. Стороны обсудили возможность трудоустройства выпускников, прохождения практики студентов «Технолога».
Во время встречи с руководством немецкого вуза подписан трехсторонний меморандум между БГТУ им. В. Г. Шухова, ВТИ и ОАО «Комбинат „КМАруда“. В данном соглашении оговорено проведение совместных научных исследований, создание рабочей группы для решения запланированных задач и вопросов.
— Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество между вузами, — рассказал проректор Руслан Лесовик. — А именно — продолжение осуществления успешных публикаций по горнодобывающей и перерабатывающей технике, обмен студентами, аспирантами и преподавателями. Намечены перспективы сотрудничества, подготовлен план дальнейшей работы.
Также делегация руководителей и ученых „Технолога“ посетила Лодзинский политехнический университет в Польше, где презентовали белгородский вуз польским коллегами, провели ряд встреч с руководством и учеными Лодзинского политеха. Стороны обсудили вопросы студенческого академического обмена, реализацию совместных образовательных программ.
Направления совместных научных исследований и использования лабораторной базы, в том числе удаленного доступа к оборудованию, поляки обсудили с начальником управления научно-исследовательских работ БГТУ им. В. Г. Шухова Андреем Наумовым.
— Польские коллеги проявили значительный интерес к нашему университету и научной школе, — подчеркнул проректор по непрерывному образованию, профессор Сергей Михайличенко. — По результатам проведенных переговоров польская сторона выразила намерения заключить соглашение о сотрудничестве наших вузов.
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