Опорный вуз Белгородчины продолжит сотрудничество с Германией и Польшей

В состав делегации вошли ректор университета, профессор Сергей Глаголев , проректор по международной деятельности, профессор Руслан Лесовик, заведующий кафедрой механического оборудования профессор Василий Богданов, ведущий специалист Центра международного образования и сотрудничества вуза Ольга Леонова

В ходе визита представители опорного университета посетили ведущие цементные заводы и машиностроительные компании Германии, которые являются партнерами немецкого вуза. Стороны обсудили возможность трудоустройства выпускников, прохождения практики студентов «Технолога».

Во время встречи с руководством немецкого вуза подписан трехсторонний меморандум между БГТУ им. В. Г. Шухова, ВТИ и ОАО «Комбинат „КМАруда“. В данном соглашении оговорено проведение совместных научных исследований, создание рабочей группы для решения запланированных задач и вопросов.

— Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество между вузами, — рассказал проректор Руслан Лесовик. — А именно — продолжение осуществления успешных публикаций по горнодобывающей и перерабатывающей технике, обмен студентами, аспирантами и преподавателями. Намечены перспективы сотрудничества, подготовлен план дальнейшей работы.

Также делегация руководителей и ученых „Технолога“ посетила Лодзинский политехнический университет в Польше , где презентовали белгородский вуз польским коллегами, провели ряд встреч с руководством и учеными Лодзинского политеха. Стороны обсудили вопросы студенческого академического обмена, реализацию совместных образовательных программ.

Направления совместных научных исследований и использования лабораторной базы, в том числе удаленного доступа к оборудованию, поляки обсудили с начальником управления научно-исследовательских работ БГТУ им. В. Г. Шухова Андреем Наумовым

— Польские коллеги проявили значительный интерес к нашему университету и научной школе, — подчеркнул проректор по непрерывному образованию, профессор Сергей Михайличенко. — По результатам проведенных переговоров польская сторона выразила намерения заключить соглашение о сотрудничестве наших вузов.