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Троицких ветеринаров обыскали из-за студентов-иностранцев
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Троицких ветеринаров обыскали из-за студентов-иностранцев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщил источник «ФедералПресс», близкий к руководству ветинститута, следственные действия прошли накануне, 7 мая.
«Речь идет о незаконно принятых студентах из Узбекистана и Таджикистана, — рассказал источник. — Наличие иностранных студентов для государственного вуза — лишний плюс при распределении федерального финансирования, а бывшая троицкая ветакадемия перевыполнила план по иностранцам на 150 процентов. В итоге оказалось, что многие студенты — узбеки и таджики — «мертвые души». Делом заинтерсовались сначала в полиции, а теперь в следственных органах».
В руководстве ЮурГАУ также подтверждают работу силовиков, однако причины не уточняются.
Напомним, Южно-Уральский аграрный государственный университет в 2015 году был образован путем слияния Уральской государственной академии ветеринарной медицины (Троицк, УГАВМ) и Челябинской государственной агроинженерной академии (Челябинск, ЧГАА). С момента создания нового вуза им руководит Виктор Литовченко, брат депутата Госдумы Анатолия Литовченко.
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