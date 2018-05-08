Троицких ветеринаров обыскали из-за студентов-иностранцев

Как сообщил источник «ФедералПресс», близкий к руководству ветинститута, следственные действия прошли накануне, 7 мая.

«Речь идет о незаконно принятых студентах из Узбекистана Таджикистана , — рассказал источник. — Наличие иностранных студентов для государственного вуза — лишний плюс при распределении федерального финансирования, а бывшая троицкая ветакадемия перевыполнила план по иностранцам на 150 процентов. В итоге оказалось, что многие студенты — узбеки и таджики — «мертвые души». Делом заинтерсовались сначала в полиции, а теперь в следственных органах».

В руководстве ЮурГАУ также подтверждают работу силовиков, однако причины не уточняются.