45 волонтеров из Татарстана стали выпускниками школы волонтера-медика

В рамках обучения добровольцы в сфере здравоохранения погрузились в различные тренинги и игры, встречи с ведущими республиканскими экспертами по вопросам медицинского волонтерства и мастер-классы.

"Школа волонтера-медика — это в первую очередь хорошая возможность познакомить добровольцев разных направлений друг с другом, а также рассказать новичкам о нашей работе. Считаю, что такие обучения нужно проводить как можно чаще, чтобы полностью вовлекать волонтеров-медиков в процесс работы движения", — отметил региональный координатор движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Адиль Уткузов.