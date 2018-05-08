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45 волонтеров из Татарстана стали выпускниками школы волонтера-медика
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

45 волонтеров из Татарстана стали выпускниками школы волонтера-медика 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. 45 волонтеров Республики Татарстан стали выпускниками школы волонтера-медика, сообщается на сайте движения.
В рамках обучения добровольцы в сфере здравоохранения погрузились в различные тренинги и игры, встречи с ведущими республиканскими экспертами по вопросам медицинского волонтерства и мастер-классы.
"Школа волонтера-медика — это в первую очередь хорошая возможность познакомить добровольцев разных направлений друг с другом, а также рассказать новичкам о нашей работе. Считаю, что такие обучения нужно проводить как можно чаще, чтобы полностью вовлекать волонтеров-медиков в процесс работы движения", — отметил региональный координатор движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Адиль Уткузов.
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