Студенты из России и Белоруссии представили в Петербурге 25 гуманитарных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Российские и белорусские студенты представили в Санкт-Петербурге 25 инициатив в сферах образования, культуры и экологии в рамках проекта «Фабрика мыслей. Минск — Петербург: молодое будущее». Об этом рассказала ТАСС во вторник руководитель проекта, директор АНО «Межрегиональный центр поддержки и развития социальных инициатив» Александра Почкун.

Проект «Фабрика мыслей» организован на средства российского Фонда президентских грантов и направлен на поддержку инициатив российских и белорусских студентов. На первом этапе проекта, который прошел 4-6 мая в информационном центре «ТАСС — Северо-Запад» в Петербурге, студенты представили персональные проекты. Теперь им предстоит подготовить интеллектуально завершенные стартапы уже в составе интернациональных творческих бригад, новая встреча студентов двух стран запланирована на июль.

"Было представлено порядка 25 проектов, мы с тренерами их выслушали, после этого мы отправим авторам дистанционно свои замечания, и у них будет месяц, чтобы это доработать. Через месяц мы рассмотрим окончательные варианты проектов, чтобы отобрать 15 лучших на второй этап. Мы поможем авторам проектов сделать первые шаги, научиться взаимодействовать с партнерами, искать финансирование", — рассказала собеседница агентства.

Во встрече, прошедшей в Петербурге, приняли участие около 30 студентов из Минска и столько же из Петербурга и Ленинградской области . По словам Почкун, «были представлены различные проекты — образовательные, литературные, культурные, экологические, социальные, профориентационные». «Был исторический проект, включающий квест, экскурсии для детей, и проект, направленный на психологию», — рассказала она.

Как подчеркнула собеседница агентства, некоторые из представленных проектов уже реализованы.