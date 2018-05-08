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Студенты из России и Белоруссии представили в Петербурге 25 гуманитарных проектов
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Студенты из России и Белоруссии представили в Петербурге 25 гуманитарных проектов 

ТАСС 43 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Российские и белорусские студенты представили в Санкт-Петербурге 25 инициатив в сферах образования, культуры и экологии в рамках проекта «Фабрика мыслей. Минск — Петербург: молодое будущее». Об этом рассказала ТАСС во вторник руководитель проекта, директор АНО «Межрегиональный центр поддержки и развития социальных инициатив» Александра Почкун.
Проект «Фабрика мыслей» организован на средства российского Фонда президентских грантов и направлен на поддержку инициатив российских и белорусских студентов. На первом этапе проекта, который прошел 4-6 мая в информационном центре «ТАСС — Северо-Запад» в Петербурге, студенты представили персональные проекты. Теперь им предстоит подготовить интеллектуально завершенные стартапы уже в составе интернациональных творческих бригад, новая встреча студентов двух стран запланирована на июль.
"Было представлено порядка 25 проектов, мы с тренерами их выслушали, после этого мы отправим авторам дистанционно свои замечания, и у них будет месяц, чтобы это доработать. Через месяц мы рассмотрим окончательные варианты проектов, чтобы отобрать 15 лучших на второй этап. Мы поможем авторам проектов сделать первые шаги, научиться взаимодействовать с партнерами, искать финансирование", — рассказала собеседница агентства.
Во встрече, прошедшей в Петербурге, приняли участие около 30 студентов из Минска и столько же из Петербурга и Ленинградской области. По словам Почкун, «были представлены различные проекты — образовательные, литературные, культурные, экологические, социальные, профориентационные». «Был исторический проект, включающий квест, экскурсии для детей, и проект, направленный на психологию», — рассказала она.
Как подчеркнула собеседница агентства, некоторые из представленных проектов уже реализованы.
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