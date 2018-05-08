У первокурсников ямальских колледжей проверят умения работать с информацией

Более полутора тысяч студентов из всех шести учреждений профобразования ЯНАО с 10 по 18 мая выполнят письменную работу и пройдут устное собеседование.

Это поможет выяснить, насколько хорошо ребята умеют работать с информацией из разных источников, решать задачи и взаимодействовать в группе. С помощью устной части испытания у студентов проверят навыки публичных выступлений.

Как поясняет окружной департамент образования, задания не типичны для тех, которые обычно предлагаются в проверочных работах. Результаты исследования помогут определить, чего не хватает в сфере среднего профобразования.

Самим студентам отметки выставлять не будут. По итогам проверки каждый получит индивидуальную карту с результатами и рекомендациями.

Исследование по оценке сформированности общих компетенций обучающихся проведет Региональный центр оценки качества образования.