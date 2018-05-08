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У первокурсников ямальских колледжей проверят умения работать с информацией
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У первокурсников ямальских колледжей проверят умения работать с информацией 

Красный Север 51 минуту назад
Фото: Красный Север
Более полутора тысяч студентов из всех шести учреждений профобразования ЯНАО с 10 по 18 мая выполнят письменную работу и пройдут устное собеседование.
Это поможет выяснить, насколько хорошо ребята умеют работать с информацией из разных источников, решать задачи и взаимодействовать в группе. С помощью устной части испытания у студентов проверят навыки публичных выступлений.
Как поясняет окружной департамент образования, задания не типичны для тех, которые обычно предлагаются в проверочных работах. Результаты исследования помогут определить, чего не хватает в сфере среднего профобразования.
Самим студентам отметки выставлять не будут. По итогам проверки каждый получит индивидуальную карту с результатами и рекомендациями.
Исследование по оценке сформированности общих компетенций обучающихся проведет Региональный центр оценки качества образования.
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