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Ученики школы № 1980 стали лучшими на конкурсе «Волшебство акварели»
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Ученики школы № 1980 стали лучшими на конкурсе «Волшебство акварели» 

Южное Бутово 57 минут назад
Фото: Южное Бутово
Учащиеся школы № 1980 стали победителями и призёрами Международного открытого творческого фестиваля-конкурса «Волшебство акварели» 2018 года. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Фестиваль-конкурс творческих работ «Волшебство акварели» предоставил возможность учащимся школы № 1980 проявить себя в художественно-творческой деятельности. Идеология Фестиваля-конкурса обусловлена его педагогической направленностью, когда основой деятельности обучающихся является творческое самовыражение, направленное на познание духовных и нравственных традиций своего народа и бережное сохранение культурного наследия.
Данный Фестиваль-конкурс проводит Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В результате проведения Фестиваля-конкурса раскрылись разнообразные творческие грани учащихся, значительно повысился их уровень художественной культуры путем приобщения к высоким образцам академической живописи. Администрация школы выражает огромную благодарность учащимся нашей школы и учителям И. А. Гапич и А. Н. Коренковой за подготовку призёров и победителей Международного открытого творческого фестиваля-конкурса «Волшебство акварели».
Фото взято: http://kva.academy-andriaka.ru/wp-content/gallery/2016tematicheskiekartinki/boso.jpg
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