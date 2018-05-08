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В школе на 1-й Новокузьминской состоялась акция «Сохрани дерево»
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В школе на 1-й Новокузьминской состоялась акция «Сохрани дерево» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Акция «Сохрани дерево» прошла в корпусе №3 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети и взрослые приняли активное участие в сборе макулатуры. Отправленная на переработку макулатура сохранит жизнь деревьям. Большое спасибо детям, родителям, учителям, которые откликнулись и присоединились к акции, — добавил сотрудник школы.
Отметим, что корпус №3 школы №2090 расположен по адресу 1-я Новокузьминская, 21. (мю)
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