В школе на 1-й Новокузьминской состоялась акция «Сохрани дерево»

Акция «Сохрани дерево» прошла в корпусе №3 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дети и взрослые приняли активное участие в сборе макулатуры. Отправленная на переработку макулатура сохранит жизнь деревьям. Большое спасибо детям, родителям, учителям, которые откликнулись и присоединились к акции, — добавил сотрудник школы.

Отметим, что корпус №3 школы №2090 расположен по адресу 1-я Новокузьминская, 21. (мю)