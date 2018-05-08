Parsons — новый партнер Pitti Tutorship Reward

Pitti Immagine придумали тьюторскую программу Pitti Tutorship в 2016 году для поддержки молодых дизайнеров. Благодаря награде Pitti Tutorship Reward недавние выпускники школ дизайна имеют возможность встретиться с директором Pitti Tutorship Риккардо Ваннетти и получить ревью своего портфолио и консультации по стратегии развития своих брендов. Партнером нового выпуска Pitti Tutorship Reward станет нью-йоркская школа дизайна Parsons School. Жюри школы выберет для участия в проекте трех студентов, победителя определит Риккардо Ваннетти.