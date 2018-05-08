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Рособрнадзор проведет «горячую линию» по вопросам ЕГЭ и ГИА
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Рособрнадзор проведет «горячую линию» по вопросам ЕГЭ и ГИА 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет «горячую линию» 22 мая по вопросам проведения в нынешнем году ЕГЭ и ГИА.
В первую очередь, будут затронуты вопросы, касающиеся организации аттестаций, содержания экзаменационных материалов. Кроме того, в ведомстве прояснят, как будут проводить ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также ответят на вопросы о процедурах апелляции и пересдаче госэкзаменов.
Как отмечают «Известия», задать свой вопрос россияне смогут либо по электронной почте, либо с помощью социальных сетей.
Добавим, ранее была озвучена инициатива введения для выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный обязательный экзамен по географии.
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