Рособрнадзор проведет «горячую линию» по вопросам ЕГЭ и ГИА

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет «горячую линию» 22 мая по вопросам проведения в нынешнем году ЕГЭ и ГИА.

В первую очередь, будут затронуты вопросы, касающиеся организации аттестаций, содержания экзаменационных материалов. Кроме того, в ведомстве прояснят, как будут проводить ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также ответят на вопросы о процедурах апелляции и пересдаче госэкзаменов.

Как отмечают «Известия» , задать свой вопрос россияне смогут либо по электронной почте, либо с помощью социальных сетей.

Добавим, ранее была озвучена инициатива введения для выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный обязательный экзамен по географии.