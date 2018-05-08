Ещё
В омской школе, где девочка выстрелила в одноклассника из винтовки, найдены нарушения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В омской школе, где девочка выстрелила в одноклассника из винтовки, найдены нарушения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители областной прокуратуры наведались в одну из омских школ и провели проверку. Поводом послужил инцидент, который произошел в феврале этого года. Во время занятий по стрельбе девятиклассница выстрелила в своего одноклассника из воздушной винтовки «Воза ИЖ-38». В результате подросток получил травму кисти и был госпитализирован. В ходе проведенной проверки эксперты обнаружили серьезные нарушения техники безопасности в учебном процессе и во внеурочной деятельности. В частности проводивший занятия педагог не обеспечил безопасное пребывание несовершеннолетних во время практической стрельбы.
«В связи с этим директору учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в областной прокуратуре.
Сообщается также, что школа приняла меры по недопущению нарушений, а учителя физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Нижегородские следователи проверят информацию об интимной переписке учителя со школьниками «Не допустить социального напряжения»: почему уральские учителя отказываются быть «подопытными кроликами» В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана155
На «Евровидении» произошло ЧП70
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится196
Астролог предсказал победу Путина и пожалел76
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1133
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение