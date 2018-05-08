В омской школе, где девочка выстрелила в одноклассника из винтовки, найдены нарушения

Представители областной прокуратуры наведались в одну из омских школ и провели проверку. Поводом послужил инцидент, который произошел в феврале этого года. Во время занятий по стрельбе девятиклассница выстрелила в своего одноклассника из воздушной винтовки «Воза ИЖ-38». В результате подросток получил травму кисти и был госпитализирован. В ходе проведенной проверки эксперты обнаружили серьезные нарушения техники безопасности в учебном процессе и во внеурочной деятельности. В частности проводивший занятия педагог не обеспечил безопасное пребывание несовершеннолетних во время практической стрельбы.

«В связи с этим директору учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в областной прокуратуре.

Сообщается также, что школа приняла меры по недопущению нарушений, а учителя физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: pixabay.com.