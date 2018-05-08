7 мая в комплексе ГБОУ «Школа 1434» в районе Раменки прошла акция «Бессмертный полк»

В шествии приняли участие дошкольники и учащиеся младших классов.

Были приглашены почетные гости, Совет ветеранов района (председатель Александр Акиншин), глава муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев. Примечательно, что администрация школы и, в частности, и.о. директора Ирина Нагаева, старший воспитатель дошкольных групп Наталия Голощук и воспитатель Анна Смирнова (её сын принимал участие в шествии) постоянно взаимодействуют с Советом ветеранов.

Очень важно проводить такие мероприятия для подрастающего поколения, чтобы дети помнили, какой ценой завоевана Победа.