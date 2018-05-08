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7 мая в комплексе ГБОУ «Школа 1434» в районе Раменки прошла акция «Бессмертный полк»
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7 мая в комплексе ГБОУ «Школа 1434» в районе Раменки прошла акция «Бессмертный полк» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В шествии приняли участие дошкольники и учащиеся младших классов.
Были приглашены почетные гости, Совет ветеранов района (председатель Александр Акиншин), глава муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев. Примечательно, что администрация школы и, в частности, и.о. директора Ирина Нагаева, старший воспитатель дошкольных групп Наталия Голощук и воспитатель Анна Смирнова (её сын принимал участие в шествии) постоянно взаимодействуют с Советом ветеранов.
Очень важно проводить такие мероприятия для подрастающего поколения, чтобы дети помнили, какой ценой завоевана Победа.
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