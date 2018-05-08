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Греческий вуз впервые начнет учить на английском языке
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Греческий вуз впервые начнет учить на английском языке 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Программу обучения будут курировать Университет Афин и Международный эллинский университет в Салониках, сообщает TornosNews.
Курс будет посвящен изучению археологии, истории, греческого языка и литературы. Обучение будет длиться восемь семестров в течение четырех лет. Выпускники получат степень бакалавра, которую будут признавать в Греции и за ее пределами.
Учебный план будет состоять из семинаров, образовательной деятельности и поездок на места археологических раскопок.
Университет будет принимать 100 студентов в год. Стоимость обучения составит €8000 за год.
Многие страны Евросоюза с разными успехами привлекают студентов из-за рубежа. В Финляндии в 2017 году после вступления нового закона в сфере образования резко упал спрос на образовательные услуги со стороны иностранцев. А вот в Чехии дела обстоят намного оптимистичнее.
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