Греческий вуз впервые начнет учить на английском языке

Программу обучения будут курировать Университет Афин и Международный эллинский университет в Салониках , сообщает TornosNews.

Курс будет посвящен изучению археологии, истории, греческого языка и литературы. Обучение будет длиться восемь семестров в течение четырех лет. Выпускники получат степень бакалавра, которую будут признавать в Греции и за ее пределами.

Учебный план будет состоять из семинаров, образовательной деятельности и поездок на места археологических раскопок.

Университет будет принимать 100 студентов в год. Стоимость обучения составит €8000 за год.