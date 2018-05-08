В Яммской школе отремонтируют протекающую крышу

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 мая, в ходе рабочей поездки в Гдовский район посетил Яммскую среднюю общеобразовательную школу. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, она одна из самых больших базовых школ области по количеству филиалов, но именно в этом здании учится 180 детей.

В ходе осмотра помещений врио губернатора обратил внимание на многочисленные протечки.

Директор школы Александр Сосницкий отметил, что протекающая крыша — основная проблема учебного заведения. Во время дождя вода на парты капает, добавил учитель.

Михаил Ведерников спросил у начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова , сколько требуется на ремонт кровли. Тот уточнил, что сметная стоимость работ — 1,6 млн рублей. Требуется замена верхнего металлического покрытия, ремонт строп и устройство защитных элементов.

Сразу на месте врио губернатора дал поручение начальнику Управления образования подготовить документы на выделение необходимой суммы из резервного фонда администрации.

Главе Гдовского района Юрию Павлову Михаил Ведерников поручил в кратчайшие сроки организовать конкурсные процедуры, чтобы завершить ремонтные работы до начала нового учебного года.