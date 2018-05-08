Россияне попросили Путина запретить РПЦ отбирать школы

Родители учеников архангельской частной школы «Ксения» обратились к президенту России Владимиру Путину и депутатам Государственной Думы с просьбой наложить мораторий на право религиозных организаций получать в свою собственность недвижимое имущество, где располагаются учебные учреждения. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

«Проще всего забрать у детей, забрать готовое здание в отличном состоянии, не думая о ценностях и подрастающем поколении, показывая отрицательный пример, как можно все отобрать в одно мгновение, минуя нравственные принципы, ради достижения своих алчных целей», — сообщил в петиции автор документа Андрей Крылов.

Как поясняет издание 29.ru , школа должна покинуть здание, которое занимала с 1992 года, по инициативе Архангельской епархии. До революции там находилось духовное училище, и два года назад, согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», здание перешло в собственность РПЦ

Договор, по которому школа могла до 2028 года находиться в историческом здании, по иску епархии признали незаконным.

В свою очередь представители Архангельской епархии сообщили, что весной 2015 года, когда митрополит Даниил обсуждал с представителями школы перспективы сотрудничества, учредитель «Ксении» «принципиально отказался от дальнейшего диалога».

Отмечается, что здание школы стало не единственным зданием, которое перешло в руки церкви за последние несколько лет.