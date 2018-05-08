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«Проще всего забрать у детей»: родители учеников обратились к президенту с просьбой спасти «Ксению»
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«Проще всего забрать у детей»: родители учеников обратились к президенту с просьбой спасти «Ксению» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Защитить школу от выселения из здания РПЦ попытались родители учеников частной школы «Ксения». Они создали петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и депутатам Госдумы. В послании они просят наложить мораторий на право религиозных организаций получать в свою собственность недвижимое имущество, где располагаются учебные учреждения.
— Проще всего забрать у детей, забрать готовое здание в отличном состоянии, не думая о ценностях и подрастающем поколении, показывая отрицательный пример, как можно все отобрать в одно мгновение, минуя нравственные принципы, ради достижения своих алчных целей, — сообщил в петиции автор документа Андрей Крылов.
4 мая директор «Ксении» Светлана Буланова сообщила, что по инициативе Архангельской епархии они больше не могут находиться по адресу Урицкого, 8. Здание бывшего духовного училища перешло в собственность епархии еще в 2016-м по закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
— Здание было получено школой в плачевном состоянии, а сейчас, когда все отремонтировано усилиями не только школы, но и не одного поколения родителей, легче всего забрать его и использовать РПЦ в своих целях! — возмущается архангелогородка Любовь Манолий.
Руководство частной школы пробовало обращаться в епархию, но конструктивного партнерства не вышло. Представители Архангельской епархии подчеркивают, что весной 2015 года, когда митрополит Даниил обсуждал с представителями школы перспективы сотрудничества, учредитель «Ксении» принципиально отказался от дальнейшего диалога.
Это не единственное здание, которое перешло в руки церкви за последние несколько лет, — один из объектов, который первым попал в список на передачу, — дом 7 в Театральном переулке.
29.ru: последние новости
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