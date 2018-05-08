Уральский педуниверситет запустил первый в РФ онлайн-курс по патриотическому воспитанию

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. /ТАСС/. Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) запустили первый в России онлайн-курс по гражданско-патриотическому воспитанию. Он доступен для всех желающих на сайте всероссийского студенческого патриотического проекта «Живая история», сообщил во вторник журналистам директор центра реализации студенческих проектов и программ УрГПУ Иван Попп.

"У нас создана своя программа по патриотического воспитанию, и даже есть направление подготовки в магистратуре, посвященное педагогическому образованию в рамках духовно-нравственного образования.

УрГПУ впервые запустил онлайн-курс о гражданско-патриотическом воспитании, такого курса нигде нет. Мы делали мониторинг онлайн-образования в целом по стране, в рамках гражданско— патриотического воспитания именно онлайн-курса сегодня в нашей стране не существует", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, пилотный проект реализован за счет средств президентского гранта. «Он в бесплатном доступен на сайте „Живая история“, там четыре блока: веб-сервисы, сохранение исторической памяти, проекты и безопасность. Мы планируем этот проект развивать,

26 октября у нас запланирована большая конференция в стенах УрГПУ, мы планируем даже издать методическое пособие», — отметил Попп.

Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, УрГПУ был основан в 1930 году. Университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США Китая и других стран.

Ранее сообщалось, что в 2017 году для магистрантов вуза впервые было открыто новое направление «Педагогическое образование. Гражданско-патриотическое воспитание». Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, всего на нее зачислено 11 человек. Кроме того, в университете действует магистерская программа «Педагогика духовно-нравственного воспитания».

"Живая история" — федеральный молодежный проект, инициированный УрГПУ и направленный на гражданско— патриотическое воспитание подрастающего поколения через вовлечение в социально-значимую деятельность, добровольчество, творческие события различной тематики.