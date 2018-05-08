DJ Groove: В школе меня отсадили от Малахова

Знаменитый российский диджей Евгений (DJ Groove) в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» рассказал о своей жизни и карьере.

Рудин, в частности учился в одном классе с известным телеведущим Андреем Малаховым . По словам диджея, будущие звезды были друзьями и много времени они проводили вместе. В частности, они ходили в один детский сад, затем в одну музыкальную школу, а после сидели за одной парте в общеобразовательной школе.

«Мы сидели за одной партой, пока меня не попросили отсесть за плохое поведение. Андрей брал надо мной шефство по математике. Мы должны были встречаться дома и заниматься математикой, но в итоге смотрели телевизор и слушали музыку», — рассказал DJ Groove.

Полную версию интервью с диджеем читайте здесь.

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