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DJ Groove: В школе меня отсадили от Малахова
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DJ Groove: В школе меня отсадили от Малахова 

Мир24 2 часа назад
Знаменитый российский диджей Евгений (DJ Groove) в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» рассказал о своей жизни и карьере.
Рудин, в частности учился в одном классе с известным телеведущим Андреем Малаховым. По словам диджея, будущие звезды были друзьями и много времени они проводили вместе. В частности, они ходили в один детский сад, затем в одну музыкальную школу, а после сидели за одной парте в общеобразовательной школе.
«Мы сидели за одной партой, пока меня не попросили отсесть за плохое поведение. Андрей брал надо мной шефство по математике. Мы должны были встречаться дома и заниматься математикой, но в итоге смотрели телевизор и слушали музыку», — рассказал DJ Groove.
Полную версию интервью с диджеем читайте здесь.
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