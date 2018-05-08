Молодежная палата провела урок мужества в школе

В преддверии большого праздника — Дня Победы — Молодежная палата Коньково организовала урок мужества для учащихся старших классов школы № 113.

Отдельное спасибо за помощь в организации Молодежная палата выражает классному руководителю 10 класса Котельниковой М. В. Подвиги наших предков никогда не будут забыты и всегда останутся в наших сердцах!