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Молодежная палата провела урок мужества в школе
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Молодежная палата провела урок мужества в школе 

Коньково 43 минуты назад
Фото: Коньково
В преддверии большого праздника — Дня Победы — Молодежная палата Коньково организовала урок мужества для учащихся старших классов школы № 113.
Идейными вдохновителями мероприятия стали члены Молодежной палаты района Коньково Рыбаков Александр и Шарипов Алишер. Школьникам показали презентацию, посвященную освобождению Севастополя от немецко-фашистских войск, а потом ребята посмотрели документальный фильм о «Маршале Победы», полководце Георгии Жукове и послушали стихи о Великой Отечественной Войне.
Отдельное спасибо за помощь в организации Молодежная палата выражает классному руководителю 10 класса Котельниковой М. В. Подвиги наших предков никогда не будут забыты и всегда останутся в наших сердцах!
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