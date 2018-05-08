Ученик сорвал уроки звонком о пожаре в школе в московском Марьине

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что в московском районе Марьино загорелась школа. Позже оказалось, что никакого пожара на самом деле не было.

По сообщению источника, загорелся корпус школы номер 1043, расположенный по адресу: улица Люблинская, 173А. Как выяснилось в ходе разбирательства, экстренные службы в школу вызвал один из учеников, чтобы сорвать урок.

Сейчас юного хулигана ищут. Поиски осложняются тем, что он назвался чужим именем и продиктовал спасателям неверный номер своего телефона, добавили «360» в экстренных службах. Впрочем, сомнений в том, что сорванца найдут, нет ни у кого.