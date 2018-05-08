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Ученик сорвал уроки звонком о пожаре в школе в московском Марьине
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Ученик сорвал уроки звонком о пожаре в школе в московском Марьине 

360tv.ru 50 минут назад
Источник «360» в экстренных службах сообщил, что в московском районе Марьино загорелась школа. Позже оказалось, что никакого пожара на самом деле не было.
По сообщению источника, загорелся корпус школы номер 1043, расположенный по адресу: улица Люблинская, 173А. Как выяснилось в ходе разбирательства, экстренные службы в школу вызвал один из учеников, чтобы сорвать урок.
Сейчас юного хулигана ищут. Поиски осложняются тем, что он назвался чужим именем и продиктовал спасателям неверный номер своего телефона, добавили «360» в экстренных службах. Впрочем, сомнений в том, что сорванца найдут, нет ни у кого.
Ученики и сотрудники одной из школ Уфы эвакуированы из здания образовательного учреждения. В региональном МЧС сообщили, что в здании школы произошло возгорание. По сообщению экстренной службы, задымление началось в школьной столовой.
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