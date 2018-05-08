Секс-скандал в нижегородской школе: учителя заподозрили в рассылке порно ученикам

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, 7 мая в эфире телепрограммы «Кстати» размещен сюжет, в котором рассказывалось о переписке учителя физкультуры с учениками. Мужчина пересылал детям фото порнографического характера, а впоследствии эти фото были расклеены и в самой школе и на близлежащих улицах.

Как предполагают некоторые школьники, педагог обменивался интимными фотографиями с ученицами старших классов, которые специально для этого создали страничку в социальной сети.

Сам учитель, педагогический стаж которого 33 года, полностью отрицает свою причастность к этой переписке и называет случившееся провокацией или возможной местью учеников за строгость. Директор школы считает инцидент «жестокой шалостью детей» и не верит, что педагог мог пойти на такое.

В то же время, по информации программы «Кстати», на странице мужчины в социальной сети был размещен рисунок с текстом: «Наслаждайся! Греши ярче!». Сегодня этот призыв был убран со страницы, а затем педагог удалил и свой аккаунт.

По данному факту организована проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.