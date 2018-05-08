Ещё
Секс-скандал в нижегородской школе: учителя заподозрили в рассылке порно ученикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секс-скандал в нижегородской школе: учителя заподозрили в рассылке порно ученикам 

Vgoroden.ru 17 минут назад
Фото: В городе N
Следователи следственного управления СК РФ по Нижегородской области организовали проверку по факту распространения видео с порнографической перепиской педагога и учеников одной из школ Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, 7 мая в эфире телепрограммы «Кстати» размещен сюжет, в котором рассказывалось о переписке учителя физкультуры с учениками. Мужчина пересылал детям фото порнографического характера, а впоследствии эти фото были расклеены и в самой школе и на близлежащих улицах.
Как предполагают некоторые школьники, педагог обменивался интимными фотографиями с ученицами старших классов, которые специально для этого создали страничку в социальной сети.
Сам учитель, педагогический стаж которого 33 года, полностью отрицает свою причастность к этой переписке и называет случившееся провокацией или возможной местью учеников за строгость. Директор школы считает инцидент «жестокой шалостью детей» и не верит, что педагог мог пойти на такое.
В то же время, по информации программы «Кстати», на странице мужчины в социальной сети был размещен рисунок с текстом: «Наслаждайся! Греши ярче!». Сегодня этот призыв был убран со страницы, а затем педагог удалил и свой аккаунт.
По данному факту организована проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, житель Нижнего Новгорода осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совращение двух малолетних девочек.
Vgoroden.ru: последние новости
«Не допустить социального напряжения»: почему уральские учителя отказываются быть «подопытными кроликами» В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования Школьников заставят сдавать ЕГЭ по географии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана155
На «Евровидении» произошло ЧП70
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится196
Астролог предсказал победу Путина и пожалел76
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1133
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение