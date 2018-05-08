Учительницу из Саратовской области подозревают в сексе с 13-летним школьником

Фотографии интимного содержания педагога и его ученика попали к родным и друзьям случайно. Молодая учительница истории из Аркадака Саратовской области Елена С. уличена в сексуальной связи с несовершеннолетним Артемом.

Интернет-изданию «Новости Саратова» удалось пообщаться со свидетелями этой истории, которая, как выяснилось, тянулась не один год.

— История началась два года назад. И много свидетелей есть, и фото были, и доказательства, — рассказал нашему изданию на правах анонимности бывший ученик этой же школы, который в данный момент учится в одном из вузов Саратова . — Артем тогда в 8 классе был. Настырный, наглый. Сначала у них было просто общение. Потом уже близость. Но это точно не наговоры людей. Насилия тоже не было, шантажа и прочего. Просто взаимное желание, так сказать. О связи окружающие узнали совершенно случайно. Вышло так, что парень разбил телефон и заходил в ВК с других устройств, в том числе — с телефонов знакомых. В итоге он забыл выйти с одного из устройств, владелец которого прикола ради раскидал всем своим знакомым фотографии интимного содержания Артема и его взрослой пассии.

По нашим данным, на момент интимной связи с 13-летним школьником у 25-летней женщины имелся муж. В настоящий момент учительница в срочном порядке уволилась из школы и удалила все фотографии из социальных сетей. Парень учится в 10-м классе, собирается заканчивать 11-й класс.

Пока в правоохранительных органах секс-скандал в общеобразовательной школе Аркадака никак не комментируют.

Фото: соцсети