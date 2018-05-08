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В Нижнем Новгороде проверяют информацию о секс-скандале в школе
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В Нижнем Новгороде проверяют информацию о секс-скандале в школе 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о сексуальном скандале, в котором оказался замешан педагог одной из нижегородских школ, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Нижегородская телестанция «Сети НН» в понедельник показала сюжет о том, что в окрестностях одной из школ Нижнего Новгорода появились плакаты с фотографиями порнографического содержания, на которых якобы изображен учитель физкультуры. Также на плакатах сообщалось о том, что эти снимки педагог якобы отправлял в соцсетях школьницам.
"Следователи проводят проверку по факту, озвученному в СМИ. Предстоит выяснить, что произошло на самом деле: действительно ли педагог распространял информацию и снимки порнографического характера, с кем он переписывался и переписывался ли. Будем опрашивать и педагога, и учеников, и выяснять, кто же создавал запись в соцсетях", — рассказали РИА Новости в региональном СУ СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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