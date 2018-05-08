В Нижнем Новгороде проверяют информацию о секс-скандале в школе

Нижегородская телестанция «Сети НН» в понедельник показала сюжет о том, что в окрестностях одной из школ Нижнего Новгорода появились плакаты с фотографиями порнографического содержания, на которых якобы изображен учитель физкультуры. Также на плакатах сообщалось о том, что эти снимки педагог якобы отправлял в соцсетях школьницам.

"Следователи проводят проверку по факту, озвученному в СМИ. Предстоит выяснить, что произошло на самом деле: действительно ли педагог распространял информацию и снимки порнографического характера, с кем он переписывался и переписывался ли. Будем опрашивать и педагога, и учеников, и выяснять, кто же создавал запись в соцсетях", — рассказали РИА Новости в региональном СУ СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.