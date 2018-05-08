Властей через суд обязали построить школьникам Идринского района игровую площадку

Инцидент произошел в одной из сельских школ, расположенной в деревне Малый Хабык. Представители Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарного законодательства. Так во дворе учебного заведения физкультурно-спортивные объекты находились в плачевном состоянии. В связи с этим специалисты Роспортебнадзора обратились в суд с исковым заявлением в адрес руководства школы, а также администрации Идринского района.

Согласно требованиям, администрация школы должна оборудовать на территории своей физкультурно-спортивной зоны беговые дорожки, спортивные площадки, а также спортивно-игровые площадки с твердым покрытием, футбольное поле с травяным покрытием. К тому же необходимо оградить территорию общеобразовательного учреждения и заменить все оконные блоки в учебных помещениях школы и в рекреации.

«По решению суда администрация Идринского района и районный отдел образования обязаны профинансировать все необходимые работы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Все нарушения должны быть устранены до первого августа 2019 года. Известно, что для устранения нарушений санитарного законодательства средства обязали выделить администрацию и управление образования Идринского района.

Фото: pixabay.com.