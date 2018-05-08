В Югре наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Специалист Роспотребнадзора Югры опубликовали статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 18 неделю 2018 года.

Согласно данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 430,4 на 100 тысяч населения, что на 43,29% ниже эпидемического порога на 44,77% ниже показателя прошлой недели.

По-прежнему в некоторых муниципалитетах наблюдаются повышенные показатели заболеваемости: в Ханты-Мансийском районе (909.97 на 100 тыс.), Урае (655,05 на 100 тыс. населения), Сургуте (633,68 на 100 тыс. населения), Нефтеюганске (620,02 на 100 тыс. населения), Берёзовском районе (598,64 на 100 тыс. населения), Нижневартовске (456,85 на 100 тыс. населения).

На долю детей до 17 лет приходится основное количество больных — 72% всех заболевших. На прошлой неделе в 17 школах Югры был объявлен карантин. В Ханты-Мансийске — 9 школ переведен на заочное обучение, в Урае — 7, в Березовском районе — 1. 17 детских дошкольных образовательных учреждений также объявили карантин: 1 — Кондинский район, 16 — Ханты-Мансийск. Частично были закрыты 14 классов в 6 школах, 10 групп в 4 детских дошкольных образовательных учреждениях.

Стоит отметить, что по лабораторным исследованиям лидирует вирус гриппа серотипа B.