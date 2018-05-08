В Югре существенно снизилось количество преступлений с участием детей 

С начала года — почти на 30% снизилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по профилактике правонарушений.
Как сообщает ugra-news, сотрудники окружного УМВД, подчеркивают, что во многом таких показателей удалось добиться благодаря работе с родителями школьников.
В пример проведения правильной профилактической работы привели опыт Сургутского района. В муниципалитете уже год проводится проект «Родительский патруль». По словам заместителя главы Сургутского района Татьяны Османкиной, суть проекта заключается в совместной работе правительства и сотрудников правительства Сургутского района. Вместе они объясняют родителям, что вопрос безопасности детей — это их ответственность тоже.
Таким образом в каждой школе Сургутского района были сформированы бригады родительского патруля, которые ежедневно патрулировали территории образовательных организаций, парков и детских площадок. Маршруты прокладывались именно через те учреждения, куда могут ходить школьники после учебы.
Спустя время проект показал первые положительные результаты — за предыдущий год в Сургутском районе не зафиксировано ни одного происшествия с участием несовершеннолетних.
Кроме того, к профилактической работе привлекли самих учащихся:
«В трех вузах Югры созданы кибердружины. В 93-х из 316 школ региона организованы школьные патрули по противодействию опасному контенту в интернете. Наиболее эффективной профилактикой является вовлечение детей и подростков в общественные движения, например, в Российское движение школьников или юнармию. Сегодня в Югре 2500 юнармейцев», — добавил замдиректора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.