Ещё
В Югре существенно снизилось количество преступлений с участием детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре существенно снизилось количество преступлений с участием детей 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С начала года — почти на 30% снизилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по профилактике правонарушений.
Как сообщает ugra-news, сотрудники окружного УМВД, подчеркивают, что во многом таких показателей удалось добиться благодаря работе с родителями школьников.
В пример проведения правильной профилактической работы привели опыт Сургутского района. В муниципалитете уже год проводится проект «Родительский патруль». По словам заместителя главы Сургутского района Татьяны Османкиной, суть проекта заключается в совместной работе правительства и сотрудников правительства Сургутского района. Вместе они объясняют родителям, что вопрос безопасности детей — это их ответственность тоже.
Таким образом в каждой школе Сургутского района были сформированы бригады родительского патруля, которые ежедневно патрулировали территории образовательных организаций, парков и детских площадок. Маршруты прокладывались именно через те учреждения, куда могут ходить школьники после учебы.
Спустя время проект показал первые положительные результаты — за предыдущий год в Сургутском районе не зафиксировано ни одного происшествия с участием несовершеннолетних.
Кроме того, к профилактической работе привлекли самих учащихся:
«В трех вузах Югры созданы кибердружины. В 93-х из 316 школ региона организованы школьные патрули по противодействию опасному контенту в интернете. Наиболее эффективной профилактикой является вовлечение детей и подростков в общественные движения, например, в Российское движение школьников или юнармию. Сегодня в Югре 2500 юнармейцев», — добавил замдиректора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.
АиФ Югра: последние новости
В Югре наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Югра поделилась опытом создания школ на Российской неделе ГЧП Энергетики присматривают будущих специалистов среди школьников Сургута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК971
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»277
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика19
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом432
На «Евровидении» произошло ЧП7
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение