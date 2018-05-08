СМИ: в школах могут ввести обязательный экзамен по географии 

Согласно проекту концепции развития географического образования, дополнительный экзамен может появиться у выпускников 9-х и 11-х классов. Документ подготовлен рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки.
По мнению авторов концепции, предмет имеет высокую значимость для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи. В настоящее время для школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.