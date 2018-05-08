СМИ: в школах могут ввести обязательный экзамен по географии

По мнению авторов концепции, предмет имеет высокую значимость для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи. В настоящее время для школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.