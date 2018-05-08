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Ректор МГУ прокомментировал ситуацию с фан-зоной около университета
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Ректор МГУ прокомментировал ситуацию с фан-зоной около университета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Размещение фан-зоны к чемпионату мира по футболу у МГУ не вызовет проблем в учебном процессе студентов и выпускников, заявил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Все будет хорошо, все по плану. Сессия будет завершена, проблем нет", — сказал Садовничий РИА Новости.
Также ректор опроверг слухи о том, что выпускники университета в этом году из-за открытия фан-зоны якобы вопреки традиции не будут получать дипломы с отличием в главном здании МГУ. «Неверно это. Все будет в главном (здании). Это слухи, которые рождают люди, не имеющие отношения к университету. Все будет работать, как работало», — сказал Садовничий.
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