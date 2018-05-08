Ректор МГУ прокомментировал ситуацию с фан-зоной около университета

"Все будет хорошо, все по плану. Сессия будет завершена, проблем нет", — сказал Садовничий РИА Новости.

Также ректор опроверг слухи о том, что выпускники университета в этом году из-за открытия фан-зоны якобы вопреки традиции не будут получать дипломы с отличием в главном здании МГУ. «Неверно это. Все будет в главном (здании). Это слухи, которые рождают люди, не имеющие отношения к университету. Все будет работать, как работало», — сказал Садовничий.