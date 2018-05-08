В Минобрнауки обсуждают введение обязательного экзамена по географии после 9 и 11 классов

Вопрос о том, стоит ли включать географию в список обязательных ЕГЭ и ГИА-9, может быть решен до конца мая. Соответствующий пункт содержится в проекте концепции развития географического образования. Этот документ был подготовлен рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки . Сейчас он проходит утверждение в Минобрнауки.

Акторы концепции уверены, что в России нужно повышать популярность географии. Свое мнение они объясняют «высокой значимостью предмета, наряду с русским языком, литературой и историей России». Эксперты уверены — география помогает сформировать общенациональную идентичность и способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Тем временем, она действительно не пользуется популярностью. Так, ЕГЭ по географии обычно сдают не более 20-22 тыс. выпускников. В то же время обществознание выбирают около 400 тыс. школьников. Да и для поступления в вуз этот экзамен практически нигде не требуют. Более того, он не нужен и на некоторых географических факультатах педагогических вузов страны.

Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию,

Кстати, по его словам, в концепции также есть положение, которое обяжет вузы ввести данный экзамен в список обязательных для поступления по таким специальностям, как «Экономика», «Туризм» и «Международные отношения». Однако, пока данный вопрос решают вузы, а не чиновники. Соответственно, для реализации данного положения потребуется принять дополнительные нормативные акты.

Еще одно положение концепции говорит о том, что школьникам 8 и 9 классов нужно обязательно изучать географию своего региона. Однако, пока не ясно, будет ли документ принят полностью уже в мае, или его отправят на доработку.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заявил, что необходимо обсудить и утвердить концепцию развития географического образования «в самое ближайшее время». На ближайшей коллегии Минобрнауки, которая состоится 22 мая, документ может быть принят. Известно, что проект уже прошел обширные экспертные обсуждения. Однако, в Минобрнауки не планировали вводить кардинальных изменений в ЕГЭ в ближайшее время. Поэтому введение географии в качестве обязательного предмета может быть отложено на несколько лет. Также стоит отметить, что концепция является рекомендательным документом, на основе которого должны быть скорректированы стандарты и приняты нормативные акты с конкретными поручениями.

Кстати, пока обязательными предметами остаются русский язык и математика. Однако, с 2022 года сдача ЕГЭ по иностранным языкам пополнит данный список.

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