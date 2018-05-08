Ещё
Сотни огней памяти зажгли выпускники в Ставрополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни огней памяти зажгли выпускники в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ежегодную патриотическую акцию «Огни памяти» провели выпускники Ставрополя 7 мая, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города.
Трогательный флэшмоб собрал 750 ставропольских выпускников. С горящими свечами в руках они спустились по ступеням от Казанского собора к мемориалу Вечной славы, воплощая дни и месяцы боёв.
Почтив память погибших минутой молчания, выпускники, ветераны и представители городской администрации возложили на мемориал цветы и уставили его горящими свечами.
Акция «Огни памяти» проходит в Ставрополе ежегодно. В ней участвуют выпускники школ и вузов, чтобы почтить память ровесников, ушедших на фронт в 1941 году. В 2018 году акция прошла в шестой раз.
АиФ Ставрополье: последние новости
Человек погиб из-за взрыва в ставропольской многоэтажке Бухгалтер учебного заведения присвоила почти 8 млн рублей в Северной Осетии Какие улицы перекроют в Ставрополе в связи с подготовкой к Параду Победы?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК527
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом382
Главным событием для рубля станет 12 мая26
Медведева отказались поддержать1360
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение