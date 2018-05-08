Сотни огней памяти зажгли выпускники в Ставрополе

Ежегодную патриотическую акцию «Огни памяти» провели выпускники Ставрополя 7 мая, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города.

Трогательный флэшмоб собрал 750 ставропольских выпускников. С горящими свечами в руках они спустились по ступеням от Казанского собора к мемориалу Вечной славы, воплощая дни и месяцы боёв.

Почтив память погибших минутой молчания, выпускники, ветераны и представители городской администрации возложили на мемориал цветы и уставили его горящими свечами.

Акция «Огни памяти» проходит в Ставрополе ежегодно. В ней участвуют выпускники школ и вузов, чтобы почтить память ровесников, ушедших на фронт в 1941 году. В 2018 году акция прошла в шестой раз.