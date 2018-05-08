В сети поделились ужасающими историями про школьников

Посетители имиджборда Reddit вспомнили самые запоминающиеся истории, связанные с детьми из их школ.

Один из участников треда рассказал, что уже много лет не может забыть случай, произошедший на уроке рисования. Тогда его одноклассник сказал: «Эй, зацени», а затем засунул палец глубоко в рот, после чего мальчика стошнило прямо на парту.

Пользователь под ником ItsMichaelRay рассказал историю о парне, который своровал около десятка учебников и поджег их в уборной, устроив в школе настоящий пожар. Еще один посетитель Reddit заявил, что его знакомый перевернул на учителя доску, ранив при этом другого ученика.

«У нас был парень, который на обеде смешивал всю еду и напитки в один странный суп и съедал его», — поведал мужчина под ником sonicman501. Другие комментаторы предположили, что мальчик не мог нормально питаться из-за боли в зубах, однако такую версию никто не подтвердил.

Также посетителей удивила история про первоклассника, который в первый день учебы пробил ладонь карандашом, а затем попросил учителя выйти из класса. «Больше он никогда не возвращался», — оставил интригу пользователь под ником gourmetprincipito.

Одной из самых ужасных историй пользователи посчитали рассказ про школьника, который убил и изнасиловал свою мать, потому что та не купила ему новую одежду для танцев.