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В сети поделились ужасающими историями про школьников
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В сети поделились ужасающими историями про школьников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Посетители имиджборда Reddit вспомнили самые запоминающиеся истории, связанные с детьми из их школ.
Один из участников треда рассказал, что уже много лет не может забыть случай, произошедший на уроке рисования. Тогда его одноклассник сказал: «Эй, зацени», а затем засунул палец глубоко в рот, после чего мальчика стошнило прямо на парту.
Пользователь под ником ItsMichaelRay рассказал историю о парне, который своровал около десятка учебников и поджег их в уборной, устроив в школе настоящий пожар. Еще один посетитель Reddit заявил, что его знакомый перевернул на учителя доску, ранив при этом другого ученика.
«У нас был парень, который на обеде смешивал всю еду и напитки в один странный суп и съедал его», — поведал мужчина под ником sonicman501. Другие комментаторы предположили, что мальчик не мог нормально питаться из-за боли в зубах, однако такую версию никто не подтвердил.
Также посетителей удивила история про первоклассника, который в первый день учебы пробил ладонь карандашом, а затем попросил учителя выйти из класса. «Больше он никогда не возвращался», — оставил интригу пользователь под ником gourmetprincipito.
Одной из самых ужасных историй пользователи посчитали рассказ про школьника, который убил и изнасиловал свою мать, потому что та не купила ему новую одежду для танцев.
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