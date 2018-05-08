ЕГЭ по географии может стать обязательным

Экзамен по географии может стать обязательным для выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно документу, который Минобрнауки может одобрить до конца мая, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны будут сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

Как пишет газета «Известия» , в проекте концепции развития географического образования содержатся положения, согласно которым государственная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 11-м классе и ГИА в 9-м) по географии должна стать обязательной. Кроме того, в 8-м и 9-м классах школьникам будет необходимо изучать географию своего региона. По информации издания, документ подготовила рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки.

Авторы концепции мотивируют необходимость появления еще одного обязательного экзамена «высокой значимостью предмета, наряду с русским языком, литературой и историей России , для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания» молодых людей.

Отметим, что в настоящий момент для российских школьников обязательными являются ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.