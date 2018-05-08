Школьники и педагоги Приморья обсудили развитие ученического самоуправления

Региональный слет представителей Российского движения школьников Приморья состоялся в крае накануне. Участие в программе мероприятия приняли более 20 образовательных организаций, которые в этом учебном году стали площадками движения в регионе.

По словам и.о. директора департамента образования и науки Приморья Татьяны Хмель, благодаря движению у ребят есть возможность показать свои лидерские качества и проявить себя в системе школьного самоуправления.

«Активную, яркую, интересующуюся молодежь должно что-то объединять. Так называемая субкультура лидеров должна себя проявлять на различных площадках, в разных направлениях. «Российское движение школьников» создано как раз для этого, оно помогает ребятам реализовать свой потенциал в полной мере», — отметила руководитель ведомства.

Как рассказали организаторы, всего мероприятие собрало более 160 педагогов и школьников Приморья. В рамках слета участники работали по различным секциям. Для присутствующих провели лекции, мастер-классы, интерактивные игры и презентации деятельности различных организаций Приморья.

Кроме того, участники секции «Лидер РДШ» смогли задать вопросы и пообщаться с вице-губернатором Приморского края Константином Межоновым, который также посетил мероприятие и провел встречу с представителями движения.

На мероприятии подвели итоги работы организации в 2017-2018 учебном году и обозначили векторы развития на новый учебный год. На данный момент в Приморском отделении РДШ состоит 46 школ, 20 из которых имеют статус официальных площадок, а 26 проходят испытательный срок.

«Перед нами стоит очень амбициозная задача — сделать так, чтобы во всех муниципалитетах Приморского края было «Российское движение школьников». Чтобы каждый ученик в Приморском крае мог получить доступ к мероприятиям, которые предлагает движение», — поделился председатель регионального отделения РДШ в Приморском крае Максим Пряженников.