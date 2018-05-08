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СМИ: В российских школах может появиться диетическое меню
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СМИ: В российских школах может появиться диетическое меню 

RT на русском 1 час назад
Региональные власти предложили предусмотреть требование об особом питании в учебных заведениях. Об этом сообщает газета «Известия».
Как отмечается, в школах и детсадах может появиться диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов могут предоставить преференции.
Такие предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании.
«Полученные данные будут рассмотрены в ходе планового заседания рабочей группы», — заявил газете «Известия» председатель комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната.
RT на русском: последние новости
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