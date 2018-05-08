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В российских школах могут ввести обязательный экзамен по географии
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В российских школах могут ввести обязательный экзамен по географии 

News.ru 1 час назад
По информации «Известий», для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести обязательный экзамен по герграфии. Согласно проекту концепции развития географического образования, с которым ознакомились «Известия», все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. Русское географическое общества (РГО) и Министерство образования разработала законопроект, которые подразумевает такие нововведения в школах.
Это документ может быть уже подписан в мае.
Это новое требование к выпускникам школ объясняют «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи». Пока в перечень обязательных предметов входит только русский язык и математика. Стоит отметить, что ВУЗов, в которых надо сдавать географию, например, в Москве всего около десяти.
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