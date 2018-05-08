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В России предложили ввести еще один обязательный экзамен для школьников
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В России предложили ввести еще один обязательный экзамен для школьников 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Школьников 9-х и 11-х классов предложили обязать сдавать еще один экзамен ГИА и ЕГЭ по географии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект концепции развития географического образования.
Как отмечается, над текстом проекта работали Русское географическое общество и Министерство образования и науки. Документ может принят до конца мая.
По словам авторов проекта, необходимость обязательного экзамена по географии связана с «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».
Ранее сообщалось, что согласно результатам государственной экспертизы Российской академии образования (РАО), примерно 30% школьных учебников получили отрицательную оценку.
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