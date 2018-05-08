В России предложили ввести еще один обязательный экзамен для школьников

Школьников 9-х и 11-х классов предложили обязать сдавать еще один экзамен ГИА и ЕГЭ по географии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект концепции развития географического образования.

По словам авторов проекта, необходимость обязательного экзамена по географии связана с «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Ранее сообщалось, что согласно результатам государственной экспертизы Российской академии образования (РАО), примерно 30% школьных учебников получили отрицательную оценку.