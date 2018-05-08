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Еще один обязательный экзамен ЕГЭ могут ввести в школах РФ
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Еще один обязательный экзамен ЕГЭ могут ввести в школах РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Для учеников выпускных 9‐х и 11‐х классов предложили ввести еще один дополнительный обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, все выпускники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. Об этом сообщила газета «Известия».
Документ был подготовлен рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки и может быть принят до конца мая текущего года. Необходимость появления экзамена в числе обязательных для сдачи, авторы концепции объясняют «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».
Пока что для выпускников обязательны ГИА и ЕГЭ только по двум предметам: это русский язык и математика. Географию выбирают порядка 20–22 тысяч учеников в год, тогда как обществознание выбирают в два раза больше школьников — 400 тысяч. При этом отмечается, что вузов, в которые необходимо сдавать географию, в столице не больше десяти.
Более 36,5 тысячи подмосковных школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году. Для старшеклассников подготовят 275 пунктов сдачи экзаменов, основной этап стартует с 28 мая.
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