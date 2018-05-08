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Молодогвардейцы Люберец со вторника начнут бесплатно готовить школьников к ЕГЭ
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Молодогвардейцы Люберец со вторника начнут бесплатно готовить школьников к ЕГЭ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Члены «Молодой Гвардии» подмосковных Люберец со вторника начнут готовить школьников к единому государственному экзамену на бесплатных мастер-классах, всего пройдет три мастер-класса по математике, обществознанию и русскому языку, сообщается в группе «Молодой Гвардии» в соцсети «ВКонтакте».
«Восьмого мая местное отделение «Молодой Гвардии» начнет проводить мастер-классы на тему: «Как легко сдать ЕГЭ». Мастер-класс по профильной математике состоится 8 мая, по обществознанию — 15 мая, по русскому языку — 22 мая. Начало в 17:00», — говорится в сообщении.
Все подготовительные мероприятия будут проходить в лицее №15 по адресу: Люберцы, микрорайон Красная Горка, проспект Гагарина, дом №21. Они будут бесплатными.
Записаться на ближайший мастер-класс по профильной математике можно по адресу: https://goo.gl/forms/2NWSC0kgBMjrfHTo2 или через личные сообщения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/id327488238 или https://vk.com/id246017996.
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