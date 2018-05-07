Патриотическое воспитание: и «любовь к отеческим гробам», и военное дело, и самосознание

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол по теме: «Как система патриотического воспитания молодежи готова ответить на вызовы времени».

В дискуссии приняли участие эксперты — руководители образовательных учреждений, ученые, политологи.

— Программа патриотического воспитания живет и действует. Вот только что в день святого Георгия Победоносца прошел парад кадетского движения на Поклонной горе под названием «Не прервется связь поколений», приняли участие 12 с половиной тысяч кадетов, — первым включился в дискуссию Андрей Шашков , директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Департамента Москвы . — Поставили своеобразный рекорд — участники вместе с гостями, всего 24 тысячи человек — исполнили гимн Москвы, 4-й год подряд в Кремле проходит также форум кадетов, где молодые люди делятся своими достижениями. Яркое событие, такого же масштаба — прошедший 7 ноября парад с участием юнармейцев и кадетов. Набирает силу и волонтерское движение. В госпитали, в дома отдыха, где поправляют свое здоровье ветераны войны, силовых ведомств, приходят школьники, студенты с концертами и акциями помощи … Прежде всего, ветеранам дорого внимание к ним. Не должна прерываться связь поколений, — особо подчеркнул Шашков.

— Патриотизм — это, прежде всего, любовь к Родине, — напоминает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», политолог Георгий Федоров . — К сожалению, в последнее время патриотизм стал таким модным трендом, потребительским патриотизмом. Все хотят, например, чтобы наша футбольная команда побеждала. Но никто не готов ничем жертвовать ради этого. Есть у нас еще нелицеприятные примеры: когда многие члены Государственной Думы и других институтов власти, ранее полоскавшие советскую власть, все российское, теперь бьют себя кулаком в грудь, как отъявленные патриоты. И это очень плохо, — заявил политолог.

Четкое определение патриотизму дал сам президент: «Патриотизм — это национальная идеология». Но слабое звено это, по мнению Георгия Федорова, — те самые крикуны — псевдопатриоты. Родине нужны реальные дела, а не голословные заявления.

Вне зависимости от состава крови русский человек — это человек, живущий в России . Так считает Иван Белоконь, преподаватель истории Российского государства Гуманитарного университета. А история Российского государства связана в большей степени с военными событиями. Государство при армии, а не наоборот. И когда весь мир просто отступился от мирового зла — терроризма, кровавых событий в Сирии — только лишь русская военная сила смогла это все остановить. По мнению Ивана Белоконя, сегодня наше патриотическое воспитание заканчивается в школе, а вузы превращены в площадку рыночных отношений по принципу: «товар — деньги — товар», где можно купить дипломы и неизвестно, что закладывается в голову.

— Исключения редки: некоторые провинциальные вузы, технические и педагогические еще несут патриотическое воспитание… Даже из учебников педагогических вузов понятно, что Россия — это великая страна, — констатирует Иван Белоконь.

Для гуманитариев — словесников понятие патриотизм окрашено в более мирные тона. Ребенок с рождения должен слышать грамотную, в данном случае, русскую речь и носить с гордостью одежду, произведенную в своем Отечестве.

— Патриотизм начинается с абсолютно понятных малых вещей, — вступил в дискуссию заведующий кафедрой гуманитарного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования, член совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Роман Дощинский . — Необходимо задуматься об этих точках роста патриотизма в средней школе. С чего начинается патриотизм? С сознания! Прежде, чем что-то любить или ненавидеть, нужно знать это. Поэтому единственный инструмент, который есть сегодня у школы, — это государственный образовательный стандарт и то, что мы туда заложим.

Эксперты круглого стола сошлись в едином мнении, что патриотизм можно воспитать через любые предметы: и литературу, и математику, и военное дело, историю, культуру. Главное — это идеологическая сердцевина, то, что будет заложено в предлагаемый материал. Воспитание патриотизма должно быть разносторонним.

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